Roccapiemonte. “6 Sfumature di donna”, teatro e musica per dire no alla violenza

Una performance emozionante diretta dal cantautore regista Manu Squillante impreziosita dalla presentazione della canzone Lascio la luce accesa dell’artista Susanna Reppucci

Nella giornata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne si è svolto presso l’auditorium dell’istituto Comprensivo Mons. Mario Vassalluzzo un evento artistico culturale voluto dall’amministrazione retta dal sindaco Carmine Pagano e coordinato da Paola Poerio.

Uno spettacolo di grande impatto che ha visto protagoniste 6 donne, attrici Anna Maria Crescenzo, Francesca Crescenzo, Susanna Reppucci, Raffaella Antonia Rispoli, Benedetta Serafino, Alberta Vincenti dirette da Alfonso Dolgetta, Anna Guastafierro con la regia del talentuoso Manu Squillante.

“Ho voluto fortemente queste ragazze, dirette con tantissima professionalità da Manù Squillante , Alfonso Dolgetta e Anna Guastafierro, per dare una voce forte al messaggio che mi era a cuore tramettere.” -Con emozione ci racconta la serata Paola Poerio- “Sei ragazze meravigliose, dai 17 ai 23 anni che hanno sprigionato energia, sensibilità e professionalità. Le ho scoperte attrici, cantanti ma soprattutto donne.Ha chiuso la serata la cantautrice Susanna Reppucci, col suo primo singolo Lascio la luce accesa. In uscita proprio ieri in occasione del 25 novembre.”

Quasi a conclusione dello spettacolo ha portato la sua testimonianza l’avvocato Alba De Felice, presidente dello Sportello antiviolenza “Rosa Aliberti”, matrimonialista e familiarista, presidente Ami sezione Agro Nocerino Sarnese che ha rivolto parole di apprezzamento verso questi giovani artisti : “Tra le molteplici forme in cui la violenza di genere può manifestarsi, assume rilievo fondamentale quella psicologica. Le cicatrici dell’anima infatti a volte sono davvero indelebili e provocano danni spesso irreversibili” .

25 novembre giornata contro la violenza sulle donne.

A Roccapiemonte , Auditorium scuola media spettacolo teatrale per non dimenticare che esiste una violenza fisica ed una violenza psicologica. Grande lavoro del regista, bravissime le protagoniste. Secondo me da riproporre nelle scuole già alle medie per fare cultura quella cultura la cui mancanza porta queste devianze. Ogni giorno deve essere 25 novembre per combattere questo triste fenomeno, tre denunzie al giorno in Campania sono certamente molto preoccupanti. Tutti insieme aiutiamo le donne a denunziare la violenza, solo così la nostra società potrà davvero definirsi civile” Queste le parole del Sindaco Carmine Pagano.

Importante prova del regista Manu Squillante che esprime tanta emozione nelle sue parole…”“Conosci te stesso” (“Gnōthi seautón”). Questa è la scritta che campeggiava sul tempio del Dio Apollo a Delfi e che per secoli ha influenzato i più importanti pensatori della cultura occidentale: da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche. E quante volte guardandoci allo specchio ci chiediamo: io chi sono? Da questa consapevolezza prende vita lo spettacolo “sei sfumature di donna” scritto e diretto da Manù Squillante e Alfonso Dolgetta. Sei donne, Sei storie diverse, vissute in epoche e luoghi diversi ma che hanno come filo conduttore il desiderio di scoprire come rielaborare un trauma I personaggi per cercare una risoluzione o una semplice risposta vengono messi davanti alla propria ombra, che si sdoppia. Da una parte c’è La parte nera lo Yin che rappresenta l’oscurità, la calma, il ricevere passivo, il femminile e il morbido. Mentre dall’altra c’è la parte bianca lo Yang al contrario rappresenta il sole ovvero la luce e il calore, il dare attivo e la mascolinità. La fine, una stretta di mano alla verità e alla follia.”