Salerno. Uomo arrestato per spaccio di sostanza stupefacente

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato l'uomo nella flagranza del reato, per detenzione ai fini di spaccio.

Comunicato Stampa

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato nella flagranza del reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale A. S., il predetto, durante un controllo effettuato dalla p.g. procedente, non fermatosi all’alt, durante la fuga lanciava dal finestrino del!’autovettura un involucro contenete circa 12 grammi di eroina suddivisi in 50 dosi.

Durante la successiva perquisizione, nella sua disponibilità venivano rinvenuti ulteriori 30 dosi di eroina e hashish.

Rosa Doberdò