San Marzano sul Sarno. Giornate di prevenzione dell’obesità infantile (video)

Due giornate di screening gratuiti per prevenire e controllare l’obesità infantile a San Marzano sul Sarno. Il comune amministrato dalla sindaca Carmela Zuottolo ha ospitato l’iniziativa coordinata dal dottore Salvatore Guercio Nunzio per continuare a mantenere alta la concentrazione su un fenomeno sempre più dilagante.















Disturbi per le nuove generazioni

Le nuove generazioni sono sempre più soggette a disturbi alimentari dovuti al consumo di junk food, ma spesso non si riesce a intervenire in tempo, con problemi giovanili che si trascinano per tutta la vita. Il comune di San Marzano ha voluto così sponsorizzare un’iniziativa gratuita di prevenzione verso soggetti fragili e deboli, non solo fisicamente ma anche economicamente.

Il servizio è di Alfonso Romano