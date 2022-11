Scafati. I consiglieri di opposizione intervengono sul “Distretto Sanitario”

Comunicato Stampa

Come consiglieri comunali di opposizione Antonio Fogliame, Liliana Acanfora, Michele Russo, Antonella Vaccaro, Nicola Acanfora, Michelangelo Ambrunzo, Paolo Attianese, Giuseppe Sarconio, Anna Conte, Teresa Formisano, Michele Grimaldi, Nicola Cascone, abbiamo presentato questa mattina una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale per discutere e deliberare in merito alla problematica del Distretto Sanitario di Scafati, ubicato nella palazzina del vecchio Ospedale.

Intendiamo pressare l’Amministrazione Comunale a trovare una soluzione che consenta di ospitare uffici ed ambulatori temporaneamente in locali di proprietà comunale mentre si effettuano i lavori di ristrutturazione.

Sarebbe un imperdonabile disagio per i cittadini scafatesi, essere costretti a recarsi ad Angri, e si sa che quando certi servizi si traferiscono c’è il rischio che non sempre ritornino nella nostra città. Sarebbe inaccettabile che anziani, soggetti affetti da patologie, bambini debbano recarsi fuori città per vedere soddisfatte le esigenze alle quali attualmente risponde il distretto di via Passanti.

Lotteremo affinchè ciò non avvenga, giudicando comunque in maniera estremamente negativa che si sia arrivati a poche settimane dalla chiusura senza individuare la soluzione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Soluzioni che proponiamo nella nostra richiesta.

Per queste ragioni ci aspettiamo una urgente risposta con la convocazione del consiglio da parte del Presidente Avv. Mario Santocchio.