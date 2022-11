Angri. ZTL nel centro cittadino: chiarezza sulla sua attuazione (video)

Angri. ZTL nel centro cittadino: chiarezza sulla sua attuazione

Da tempo al centro di forti polemiche, l’istituzione della ZTL, la Zona a traffico limitato, a ridosso del centro, funzionale alla movida doriana, sembra arrivata al termine. Il consigliere di opposizione Domenico D’Auria di progettiamo per Angri ha presentato un’interrogazione, cercando di capire come l’amministrazione Ferraioli voglia utilizzare i fondi del ministero dell’Interno.

D’Auria, non ci sono più scusanti

“L’isola pedonale – dice D’Auria – nel bellissimo centro storico della nostra città è un atto civiltà dovuto, non ci sono più scuse che tengano: il finanziamento del ministero dell’Interno per l’acquisto di apparecchiature elettroniche a essa dedicate permetterà la sua realizzazione senza dispendio di numerose risorse umane del Comando di polizia locale”.













Fattoruso: attesa dei tempi di attuazione

“C’è stata l’approvazione della delibera inerente i varchi attivi in città in giunta comunale – dice la consigliera comunale Carmela Fattoruso – ora sono state inviate tutte le carte del caso al Viminale, che dovrà dare il via libera al progetto. Quando avremo l’ok partirà una fase sperimentale durante i week end, per poi passare all’ampliamento della ZTL anche negli altri giorni della settimana. È uno degli atti più importanti della nostra amministrazione”

Il servizio è di Aldo Severino