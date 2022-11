Ischia. La Regione Campania stanzia i primi 4 milioni di euro per le esigenze più immediate relativamente alla frana

La Regione Campania stanzia i primi 4 milioni di euro per le esigenze più immediate relativamente alla frana che ha flagellato sabato scorso l’isola d’Ischia e in particolare la zona di Casamicciola. È quanto reso noto dall’ente di Palazzo Santa Lucia.

ReCro