Metaverso. Uno sguardo al futuro; innovazione e storytelling sui suoi misteri

Metaverso: uno sguardo al futuro

Innovazione e storytelling sui misteri del Metaverso svelati alla Milano Games Week 2022. Samsung e Intel raccontano lo strumento di nuova generazione.

Cos’è il Metaverso?

Non è sicuramente qualcosa creato Mark Zuckerberg o sviluppato da entità extraterrestri. Quello di Metaverso è un concetto che prende piede all’inizio degli anni 90′ che ha iniziato a prendere vita nella mente dei cittadini di tutto il mondo quando Facebook ha trasformato il suo brand rinominandolo “Meta”.

Il metaverso è un mondo virtuale all’interno del quale è possibile potenziare l’esperienza nel mondo di internet. È l’offerta di un’esperienza immersiva all’interno delle relazioni già consolidate con i social network. Molte aziende si stanno lanciando a capofitto all’interno dei piccoli universi virtuali che offrono, come farebbe un videogame, stimoli che nel quotidiano non sono facilmente attivabili. Nel metaverso sarà possibile: correre, esplorare, costruire realtà, organizzare eventi e tanto altro. Questo strumento potrà rendere ancora più democratica l’esperienza di internet e potrà avvicinare ancora di più il mondo videoludico alla realtà.

Samsung ha lanciato la Games Week nel Metaverso

Samsung Electronics Italia è Tech & Innovation partner ufficiale di Milan Games Week & Cartoomics che con il suo “Samsung Smart Adventure” racconta la sua idea di metaverso attraverso la app SmartThings, con la quale è possibile accedere ad una serie di videogames in cui la famosa mascotte dell’azienda G-NUSMAS accompagna i viaggiatori in numerose sfide a tempo. L’esperienza risulta divertente e totalmente immersiva soprattutto grazie all’utilizzo dei visori di ultima generazione che ampliano in maniera esponenziale la portata dell’intrattenimento nel metaverso. Samsung ha offerto ai vincitori delle sfide i biglietti per la Smart Adventure Party con lo speciale Dj Set di Hell Raton presso la SmartThings Home Samsung che si è tenuto l’ultimo giorno di fiera.

Intel racconta la democrazia nel Metaverso

Agostino Melillo, Communication Manager Italia di Intel, ha raccontato i trend futuri nelcompletamento della trasformazione digitale, nella quale gli E-sports risultano ancora una volta i principali indiziati quando si tratta di crescita economica e di audience, infatti si stimano per il 2025 più 1 miliardo e 400 milioni di spettatori. Entro il 2025, il 35,5% degli utenti internet avrà accesso alla realtà mista e sebbene ad oggi circa l’80% è legato alla parte ludica nel futuro le realtà immersive andranno in altre direzioni. “Dobbiamo rendere democratico l’accesso ad hardware generalmente costosi affinchè tutti possano sperimentare esperienze digitali, non solo connesse al mondo gaming” ha dichiarato Melillo, aggiungendo “La formazione e il business sono due ambiti nei quali esperienze virtuali potranno avere un forte impatto”.

Metaverso e inclusione

Un aspetto molte volte sottovalutato, quando si parla di esperienze digitali, è l’inclusione. Persone con disabilità di diverse entità hanno potuto sperimentare le possibilità della realtà virtuale durante questa Games Week e i risultati sono stati a tratti commoventi. Con il level e il character design le aziende potranno offrire avventure alle quali molti individui non possono accedere nella realtà materiale, ma soprattutto, la possibilità di scegliere cosa essere e come esserlo in un mondo nel quale non sarebbe possibile altrimenti, sta prendendo forma.

Redazionale scritto e curato da Alessio Smaldone e Dario Cuomo