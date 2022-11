Revoca degli arresti

Torna libero il cardiologo Giuseppe De Martino, il gip presso il tribunale di Napoli ha accolto l’istanza di revoca presentata dai difensori.

L’indagine

Il professionista paganese era agli arresti domiciliari perchè dalle indagini dei NAS di Napoli condotte a luglio scorso, era emersa a suo carico la falsificazione di “varie cartelle cliniche, attestando di aver eseguito, in una clinica di Napoli, operazioni chirurgiche che in realtà non si erano svolte con il suo diretto intervento”.

Fiducia del cardiologo nella Magistratura

Dopo le accuse di falso e violenza privata il cardiologo, uno dei massimi esperti di elettrofisiologia nel Sud Italia, con migliaia di interventi eseguiti in diverse strutture e famoso per aver scoperto l’ablazione ibrida della fibrillazione atriale, aveva espresso la sua fiducia nel lavoro della Magistratura per far emergere la verità e restituirgli giustizia. De Martino infatti ha sempre respinto le ipotesi accusatorie.

La difesa

I difensori, gli avvocati Agostino De Caro, Carlo De Martino e Alfonso Mutarelli, in questi mesi hanno prodotto una serie di documenti con investigazioni difensive e consulenze medico legali per chiarire che il medico agiva secondo scienza e coscienza.