Unione Difesa Consumatori. La salernitana Anna Della Mura eletta Presidente regionale

La nomina

Anna Della Mura, salernitana, avvocato 27enne, è il nuovo Presidente Regionale di U.Di.Con.

L’elezione è avvenuta nel corso del Quarto Congresso Regionale dell’Unione dei Consumatori che si è celebrato questa mattina presso il Saint Joseph Resort a Salerno alla presenza anche dei vertici nazionali.

Attività dell’Unione

L’appuntamento è stata l’occasione per riflettere sulle principali tematiche di interesse dell’attività dell’Unione: Next generation consumers, economia circolare, divario tecnologico tra generazioni, formazione e informazione dei cittadini, mobilità sostenibile, transizione digitale.

Le parole della neo Presidente

“Ringrazio i colleghi per la fiducia riservatami – ha dichiarato dopo l’elezione, la neo Presidente – “Per me l’Udicon rappresenta non un lavoro ma una passione nell’intento sempre di avvicinare i cittadini alle istituzioni, riducendo le oggettive distanze. Sono sicura che lavoreremo per tale scopo con tutte le componenti territoriali U.Di.Con in piena e perfetta sintonia”