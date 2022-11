Angri. In consiglio comunale si discute dell’emergenza allagamenti (video)

Angri. In consiglio comunale si discute dell’emergenza allagamenti

Seduta di Consiglio Comunale interlocutoria, quasi d’ufficio, quella convocata dal presidente dell’assise Massimo Sorrentino, recentemente riconfermato all’unanimità nel suo ruolo di garante.

I punti all’ordine del giorno

In discussione e in rimodulazione lo schema di programma dei lavori pubblici per il triennio 2022-2024 che prevede l’inserimento nell’elenco annuale 2022 dell’intervento del “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile in località Badia-Ardinghi” e l’intervento di “Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione di un impianto di videosorveglianza da candidare al finanziamento nell’ambito del POC Legalità”. I consiglieri comunali si sono pronunciati anche sulla variazione di Bilancio del finanziamento ammesso per il progetto: “Sognando il Natale tra i Borghi” che proprio nei prossimi giorni aprirà con una serie di eventi.

Discussione dell’emergenza allagamenti

In apertura dei lavori particolare attenzione è stata data all’emergenza idrogeologica che ha interessato gli allagamenti delle periferie della città. Esondazioni e protezione civile al centro del dibattito che ha visto il sindaco Cosimo Ferraioli e i consiglieri comunali di Progettiamo per Angri D’Auria e Ferrara mettere in evidenza le criticità anche sugli aiuti alla popolazione.

Il servizio è di Aldo Severino