La Polizia Municipale ha disposto la disattivazione degli impianti elettronici di controllo d'accesso al “varco 1” in Corso Vittorio Emanuele II e al “varco 3” in via Amato

Con l’ordinanza del 29 novembre la Polizia Municipale ha disposto dal 30 novembre fino a cessata esigenza, la disattivazione degli impianti elettronici di controllo accessi ai varchi: 1 in Corso Vittorio Emanuele II – nel tratto compreso tra l’intersezione con via F. Federici e l’intersezione con via A. Gramsci, con l’individuazione del percorso obbligatorio in direzione di via Gramsci – e al varco 3, in via Amato.

Il motivo dell’apertura

Il provvedimento si è reso necessario per la concomitanza dei cantieri relativi al completamento dei lavori per la rete fognaria con la chiusura di via Pucci e via Cucci, disposte per pubblica incolumità, a seguito della rottura dell’argine del torrente Solofrana a causa del maltempo e per le operazioni di messa in sicurezza dello stabile al civico 27 di via Cucci.

Le parole del sindaco

«Abbiamo registrato notevoli ripercussioni sulla viabilità cittadina della chiusura di via Pucci e via Cucci, rese indispensabili per motivi di sicurezza. L’apertura dei varchi delle zone a traffico limitato possono aiutarci a mitigare l’intenso traffico di questi giorni» dichiara il Sindaco Paolo De Maio.