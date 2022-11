Pompei. Il ministro Locatelli fa tappa al Parco Archeologico (video)

Pompei. Il ministro Locatelli fa tappa al Parco Archeologico

Pompei. Parco Archeologico, visita speciale del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli che è giunta da Roma per conoscere i sistemi di accessibilità e le iniziative d’inclusione del Parco. Non solo perché il Ministro, oltre a effettuare la visita al sito attraverso il percorso senza barriere architettoniche “Pompei per tutti”, ha incontrato “I ragazzi di Plinio”, bambini e adolescenti con autismo e disabilità cognitiva del Centro riabilitativo di Pompei.

Un progetto dedicato

Il Ministro Locatelli ha conosciuto i volontari e i ragazzi fruitori del progetto che nell’ambito di una convenzione promossa dal Parco archeologico con la Cooperativa sociale “Il Tulipano” permette un percorso formativo di agricoltura sociale finalizzato all’inserimento lavorativo e che prevede la raccolta della frutta nei giardini delle domus, nel vivaio e nei frutteti dell’area archeologica.















Inclusione

La Locatelli ha apprezzato molto l’iniziativa così come il progetto di inclusione dell’intero parco. Si è augurata, inoltre, che questo percorso avviato dal Parco Archeologico di Pompei sia solo l’inizio ma soprattutto un esempio per tutta la società civile. Il Direttore Generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel ha accolto il Ministro, illustrandole in particolare il progetto e tutte le iniziative inclusive della realtà del Parco. Presente anche il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, che ha dato il benvenuto al Ministro in città e al Parco.

