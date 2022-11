Scafati. Rapina a danni di un imprenditore in via Alcide de Gasperi

Colpo a danni di un imprenditore scafatese

Stava portando in banca l’incasso quotidiano delle sue attività commerciali, derubato di circa 20mila euro. Era pomeriggio inoltrato quando un noto imprenditore scafatese, titolare con i familiari di diverse attività di bar e tabaccherie, ha parcheggiato la sua auto per depositare in Banca l’incasso giornaliero. Non è però riuscito nell’intento, perché due uomini lo hanno fermato e intimato di consegnargli il borsello con dentro i 20mila euro. Scesi da una utilitaria di colore scuro, uno dei due era armato di pistola. È scattata subito una caccia all’uomo in via De Gasperi. Sul posto i carabinieri della locale tenenza agli ordini del tenente Gennaro Vitolo. Al vaglio le possibili testimonianze dei presenti, e dei filmati della videosorveglianza privata della Banca e del servizio pubblico. L’uomo era stato probabilmente pedinato nei suoi spostamenti.