Boscotrecase. Ospedale. Pronto Soccorso ancora cantiere: è protesta (video)

Boscotrecase. Ospedale. Pronto Soccorso ancora cantiere: è protesta

Il Pronto Soccorso di Boscotrecase è al centro di polemiche e di progetti pronti a partire. Sabato 3 dicembre in Piazza Ernesto Cesaro, si svolgerà la protesta organizzata dalla Rete dei Movimenti Vesuviani. I cittadini chiedono semplicemente che venga restituito il Pronto Soccorso, chiuso con l’inizio della prima ondata del Covid. Il grido di protesta delle associazioni è stato accolto dal sindaco di Boscotrecase Pietro Carotenuto che anzi considera questa manifestazione di dissenso come un appoggio a quelli che sono gli obiettivi della politica locale e dell’Asl Napoli 3 Sud.















La nota

Solo qualche giorno fa usciva la nota congiunta del consigliere regionale Mario Casillo e del primo cittadino sull’inizio dei lavori per un ammontare di circa 190 mila euro per ripristinare i servizi essenziali del Pronto Soccorso. Inoltre, il progetto che non vedrà l’inizio dei lavori sicuramente prima del 2023, prevede di far diventare “l’Ospedale Sant’Anna e Madonna della Neve di Boscotrecase un vero e proprio punto d’eccellenza”, come recita la nota.

Carotenuto: nessuna preoccupazione

Il sindaco Carotenuto non è preoccupato delle proteste e dei dubbi dei cittadini né tanto meno dell’incursione nella zona attualmente interdetta del Pronto Soccorso da parte del senatore 5Stelle Orfeo Mazzella che non è riuscito a costatare lo stato dei lavori. Al di là di proclami e promesse, il Pronto Soccorso di Boscotrecase resta tutt’ora un cantiere fantasma più che un presidio ospedaliero pronto a riprendere i servizi essenziali.