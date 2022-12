San Marzano in semifinale di Coppa Italia. Calcio dilettanti (video)

Basta il pareggio al San Marzano di mister Fabiano per accedere alle semifinali della Coppa Italia dilettanti regione Campania. Sul terreno di gioco del “Guariglia” di Agropoli, padroni di casa e blaugrana non vanno oltre lo 0-0. Un risultato finale che sorride alla formazione di S. Marzano sul Sarno, in virtù della vittoria per 2-1 maturata in casa.

La prima occasione dell’incontro al 10’ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Natiello va al centro, Montoro per poco non devia la palla nella propria porta. La traversa nega la gioia del vantaggio alla squadra allenata da mister Turco. 1’ prima del quarto d’ora di gioco, proteste dei locali per questo contatto in area S. Marzano. Il signor Ambrosino della sezione di Torre del Greco lascia giocare. Ancora Agropoli al 28’. Rekik scappa via ed entra in area di rigore esplodendo un potente sinistro, ben disinnescato da Palladino. Nel giro di 4’, gli ospiti si rendono pericolosi sfiorando il vantaggio. Al 34’, Fode apparecchia al centro in favore dell’accorrente Castagna. L’ex Ischia è sfortunato, conclusione a botta sicura fermata dal legno. Poi al 38’, Umberto Prisco ci prova in semi volee ma la sfera sorvola la traversa non di molto. Dopo 60’’ di recupero, la prima frazione termina a reti bianche.













Secondo tempo

6’ della ripresa e San Marzano vicinissimo al punto del vantaggio. Break di Tarascio che va al centro dove prima Prisco e poi Castagna falliscono la grossa chance per sbloccare la contesa. La gara prosegue su ritmi non altissimi. Gennaro Esposito, subentrato a Prisco, testa le abilità del giovane Paparella al minuto 85. Zuccata precisa dell’ex Nola, l’estremo di casa con la punta delle dita dice di no al centravanti ospite, la traversa fa il resto.















Nelle battute conclusive, Agropoli proiettato in avanti alla ricerca del punto della speranza. In contropiede Castagna è poco lucido, il suo tentativo è un possesso regalato ai padroni di casa. A nulla serve il forcing finale dei delfini, il San Marzano conquista la tanto agognata semifinale.