Pare che il ragazzo sia stato colpito al petto da un proiettile e che nonostante la gravità dell'episodio non sia in pericolo di vita anche se in prognosi riservata.

Mercoledì sera, un ragazzo di soli 16 anni è stato ferito a Scafati, nel centro storico.

Non si hanno al momento dettagli di quello che sia successo e nulla si esclude sui motivi del ferimento. Pare che il ragazzo sia stato colpito al petto da un proiettile e che nonostante la gravità dell’episodio non sia in pericolo di vita anche se in prognosi riservata.

Il fatto ha destato molta preoccupazione in città sia per la gravità e che per l’età del ragazzo coinvolto.

Seguono aggiornamenti.