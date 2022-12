Spaccio di droga. Finanziere arrestato e carabiniere indagato

L’indagine

L’indagine condotta dai carabinieri di Capua guidati dal colonnello Paolo Minutoli, vede implicati un finanziere e un carabiniere per spaccio di droga. Grazie al lavoro di controllo del territorio i militari hanno fermato due soggetti subito dopo aver acquistato la merce dal finanziere.

Militare delle Fiamme Gialle agli arresti per spaccio

Durante le indagini che hanno portato a molti sequestri di droga e grazie anche alla confessione dei clienti, è stato scoperto il giro di spaccio a Sparanise nel casertano. L’amara scoperta vede protagonista un giovane finanziere in servizio a Roma, che come seconda attività era dedito a spacciare cocaina e hashish, oltre che a farne uso.

L’indagine, condotta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, si è conclusa con l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il militare delle Fiamme Gialle.

Carabiniere indagato per uso di droga

Sempre dall’indagine è emerso che un carabiniere del lugo, in servizio proprio nel casertano, venendo meno ai suoi doveri, non contrastava lo spaccio di droga posto in essere dal finanziere, pur avendone conoscenza, in quanto era lui stesso cliente. Non risultando partecipe attivamente il militare risulta essere indagato.