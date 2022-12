Afragola. Il 3 dicembre si tinge di rosa

L'associazione "Noi con voi" in campo per la prevenzione del tumore al seno

Prevenzione al seno

Il rione Salicelle, presso la chiesa di San Michele Arcangelo, nella mattinata del 3 dicembre dalle ore 10:00 alle14:00, grazie anche all’accoglienza e all’adesione di Padre Ciro Nazzaro, ospiterà il Camper per della la prevenzione del tumore al seno.

Associazione “Noi con voi”

L’iniziativa, quanto mai lodevole, è promossa dall’associazione “Noi con voi” che opera in convenzione con l ‘Asl Napoli 2 presso l’unità operativa di oncologia dell’ospedale San Giovanni di Dio della cittadina di Frattamaggiore.

Oncologia

L’associazione è nata dalla volontà di più donne che, in maniera diversa, diretta o indiretta, hanno avuto esperienza della malattia oncologica.

Le cure mediche

La molla che le ha spinte a dare vita all’associazione è stata la consapevolezza che il cammino verso la guarigione passa è vero attraverso le cure mediche mirate ma anche attraverso il sostegno emotivo-psicologico e propriamente pratico.

Sostegno emotivo

Infatti la vicinanza concreta di chi ha vissuto la medesima esperienza sulla propria pelle o attraverso i familiari è importante per affrontare con determinazione la malattia.

Prevenzione

L’associazione però no guarda soltanto a questo aspetto, si propone anche di rafforzare l’opera di prevenzione, perché solo la prevenzione può allontanare lo spettro del cancro. C’e’ ancora troppa paura di questa malattia nel mondo femminile, si preferisce non sapere, si rimanda a domani e poi ancora ad un altro giorno fino a quando sarà troppo tardi per agire.

Volersi bene

Il camper, che stazionerà sabato 3 dicembre presso il piazzale della chiesa rappresenta quindi, un primo passo per educare e spingere le donne a volersi bene a prendersi cura di se stesse senza timore o reticenze.

Gli specialisti

Il dottor Sabato Perrotta, specialista in chirurgia generale e dirigente del dipartimento di chirurgia generale dell’ospedale San Giovanni di Dio e la dottoressa Angela Salvato, dirigente biologa nutrizionista dell’Asl Na2 nord, saranno a disposizione per lo screening e per qualsiasi informazione utile per le donne che intenderanno aderire a questa iniziativa, certi che la ricerca e la prevenzione oggi sono gli alleati indispensabile per sconfiggere la malattia.

Informazioni

Per chi desideri saperne di più sulle iniziative dell’Associazione e sull’associazione stessa può rivolgersi al numero 3760575866 oppure contattare il sito Apsnoiconvoi@gmail.com.