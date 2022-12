Il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne in diversi convegni si è parlato di vittimizzazione primaria, ma più di tutte di vittimizzazione secondaria in relazione alla lotta contro la violenza sulle donne.

La Vittimizzazione secondaria. Contro la violenza sulle donne.

Il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne e per l’occasione molti psicologi in diversi convegni hanno parlato di Vittimizzazione primaria, ma più di tutte di vittimizzazione secondaria in relazione alla lotta contro la violenza sulle donne che tanto dilaga in questo periodo.

La Vittimizzazione primaria trova la sua amplificazione nella secondaria soprattutto quando le donne non sono alleate tra loro, quando le vittime sono oggetto di giudizio o pregiudizio, quasi la nostra mente volesse giustificare un atto di violenza che sia essa fisica o psicologica…insomma un modo per proteggerci e dire: “A me non potrà accadere mai”

Le tematiche trasversali in relazione alla violenza sono e saranno molteplici dal bullismo al tradimento, dell’illusione del principe azzurro fino ai giudizi sui vestiari femminili .

Ecco il principe azzurro….

Quante illusioni hanno creato le favole, ma la vita ti porta a rompere quel disincanto a volte in modo brusco, violento e traumatico.

L’obiettivo delle Dottoresse è stato quello di allargare le visioni unilaterali e pregiudizievoli sul mondo femminile, stimolando ad un pensiero divergente ma soprattutto ad una mente aperta.

Se vi va vi invito a guardare il webinar di igvt.

Donne amiche / nemiche contro la violenza delle donne e la vittimizzazione primaria e secondaria .

Edda Cioffi.