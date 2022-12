Nuova linea metro Napoli Afragola. Ecco il progetto (video)

Nuova linea metro Napoli Afragola. Ecco il progetto

Nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia, il Presidente Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, hanno firmato il protocollo tra Comune-Regione-Città Metropolitana, e presentato il progetto per la realizzazione della Linea 10 della Metropolitana Afragola-Napoli. La realizzazione del progetto garantirà un aumento dell’accessibilità alla stazione di Afragola trasformandola fattivamente nella Porta Nord di accesso a Napoli. Afragola così diventerà un polo da dove si prosegue verso Roma e Milano e da dove partiranno in futuro i treni veloci verso Bari.

I costi della nuova linea metropolitana

Il costo per la realizzazione della nuova linea della Metropolitana sarebbe di circa 2 miliardi di euro, per un collegamento fra la stazione di Afragola e la stazione di Piazza Garibaldi, l’aeroporto di Capodichino, Piazza Carlo III. Un investimento importante per un territorio che necessita sempre di più del rafforzamento dei trasporti non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello qualitativo. La speranza di tutti è di iniziare i lavori già a metà 2023 e di completarli nel minor tempo possibile. Per De Luca si tratta dell’opera più grande e importante effettuata in Campania e rappresenta un cambiamento strutturale di segno europeo che si propone a Napoli.

Sostegno statale

Il sindaco Manfredi ricorda che parte del finanziamento arriverà anche dal Governo per quello che è un progetto che meritava l’attenzione anche Nazionale. Presente all’incontro anche Umberto De Gregorio, presidente dell’Ente Autonomo Volturno, visto che l’Eav sarà il soggetto attuatore di questo grande e importante progetto.