Pagani, tornano i disagi fuori le scuole per mancanza di controllo, l’amministrazione corre ai ripari con un nuovo progetto dei percettori di reddito di cittadinanza. Non si fermano i problemi legati alle scuole per l’amministrazione De Prisco, che deve gestire una nuova emergenza.

Il problema della viabilità

Nelle ultime ore al di fuori delle scuole paganesi si sono registrati episodi di forte confusione dovuti alla mancanza di addetti alla viabilità. Automobili in doppia fila, genitori con i figli costretti a sfida la giungla urbana per superare le affollate uscite dai plessi scolastici.

La denuncia dei consiglieri

Una situazione anarchica che ha trovato prontamente la denuncia dei consiglieri di opposizione comunale Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, che nella polemica se la prende per la presunta mancanza di progettualità. Nei luoghi sono mancati i percettori di reddito di cittadinanza, in un caso dovuto alla conclusione del vecchio progetto “Scuole Sicure” redatto dall’amministrazione di Palazzo San Carlo e attivato da Agro Solidale.

“Da questa mattina caos fuori alla scuola per la mancata presenza dei percettori di reddito di cittadinanza che hanno partecipato al progetto, ormai finito del Comune di Pagani, che prevedeva la presenza dinanzi agli istituti scolastici cittadini per garantire almeno un punto di riferimento per allievi e famiglie in fatto di viabilità” è la segnalazione dei consiglieri di opposizione Calce e Sessa, che ricordano anche un’emergenza parallela ma anche coincidente “Ad aggravare la situazione la mancanza della Polizia Locale che, seppur a ranghi ridotti, non è riuscita a garantire almeno una minima presenza nei punti nevralgici. Ci chiediamo ora come l’amministrazione intenda procedere e se sarà rinnovato il progetto anche con l’ingresso di altri percettori di reddito. In più, come mai si è aspettato l’ultimo giorno di progetto senza correre prima ai ripari?”.

Il progetto per i percettori di reddito

L’amministrazione al tempo stesso è pronta a mettere in campo quanto prima un nuovo progetto dei percettori di reddito di cittadinanza, provando a potenziare nuovamente un servizio che però non è stato interrotto realmente. “Siamo già a lavoro per portare in porto il nuovo progetto per i percettori di rdc, che rimangono una risorsa sociale e istituzionale importantissima per quest’amministrazione.” sono le parole dell’assessore all’istruzione Mariastella Longobucco.

Seguono poi le dichiarazioni del consigliere comunale delegato al personale Davide Nitto, che puntualizza “Fuori le scuole i percettori di reddito di cittadinanza erano presenti seppur in numero minore. Questo perché si è concluso il progetto “Scuole Sicure” ma non “Pagani Sicura”, altro percorso che ha previsto percettori vigili fuori le scuole. Siamo pronti per andare in giunta con il nuovo progetto, ma voglio ricordare che dovremmo aspettare comunque Agro Solidale, che dovrà reperire le risorse con competenze specifiche per destinarle fuori le scuole”.