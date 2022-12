San Marzano sul Sarno. Alfano lascia la presidenza del consiglio comunale

San Marzano sul Sarno. Pasquale Alfano non è più alla guida del consiglio comunale: sarà delegato ai Servizi cimiteriali

Pasquale Alfano non è più presidente del consiglio comunale di San Marzano sul Sarno. La decisione è diventata ufficiale nell’ultimo consiglio comunale. Tornerà nei ranghi della maggioranza. Precisamente, infatti, sarà consigliere comunale delegato ai Servizi cimiteriali.

Zuottolo: deleghe importanti per Alfano

“Questa è una decisione presa con Pasquale Alfano, che aveva espresso il desiderio di tornare a lavorare attivamente per la città. Avrà delle deleghe importanti, su cui personalmente punto tanto per il rilancio del cimitero. A lui va il mio ringraziamento per come ha guidato l’assise in questi mesi. Non si è fatto intimorire da nessuno. Sicuramente, chi verrà dopo di lui seguirà la sua strada”, ha detto la sindaca Carmela Zuottolo.