Sarno. Via ai lavori per il centro “Melvin Jones”

Sarno. Al via i lavori di manutenzione presso il centro polifunzionale “Melvin Jones” di Sarno.

Il centro “Melvin Jones”

Nella struttura, confiscata alla camorra, sorgerà un centro di salute mentale, oltre che un day hospital territoriale psichiatrico.

L’ex centro polifunzionale sito in via Sarno – Palma, è stato affidato dall’Ente di Palazzo San Francesco alla ASL Salerno, la quale provvederà a tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, per rendere il polo operativo, oltre che a farsi carico anche dello smaltimento dei rifiuti speciali per quando i lavori del centro prenderanno il via. La struttura, dunque, è stata concessa all’Azienda Sanitaria Locale dal Comune di Sarno on comodato d’uso gratuito, con un accordo che ha validità per ben 50 anni.

Le dichiarazioni del sindaco Canfora

Grande la soddisfazione anche per il primo cittadino sarnese, Giuseppe Canfora, il quale ha ringraziato “tutti coloro che hanno profuso il loro impegno per far sì che questo progetto potesse vedere la luce. Si tratta di un servizio sanitario utilissimo nel trattamento e nella prevenzione delle malattie psichiatriche”.

Carmela Landino