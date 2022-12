Scafati. Associazione socio-culturale “Fantastica” organizza 1° Festival di voci nuove

1° Festival di voci nuove

L’Associazione socio – culturale – territoriale Fantastica a. p. s. con sede in Scafati alla via L. Sturzo, organizza il 1° Festival di voci nuove, Città di Scafati, nei giorni 8, 9, 10 dicembre 2022 presso il Teatro San Francesco di Scafati.

Associazione socio culturale “Fantastica”

L’Associazione, che non persegue scopo di lucro, è da anni impegnata sul territorio scafatese in manifestazioni di carattere sociale rivolte, in particolare, ai giovani e meno giovani con l’intento di sviluppare aggregazione sociale e creare una vetrina che rappresenti nuove e future opportunità.

“Caccia alla Voce 2022”

La manifestazione è rivolta ad un’età compresa tra i 10 e i 35 anni e rappresenta un’occasione unica per tutti i giovani scafatesi che amano cantare. “Caccia alla Voce 2022” si articola in tre serate registrate da una nota televisione campana.

Gli ospiti

Rappresenta un’iniziativa e/o progetto sociale dove si fondono cultura, musica e canzoni, con la partecipazione, in qualità di ospiti, di personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura.