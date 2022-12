Scafati. Corsa per salvare gli ambulatori, proposti i locali ex Geset

Dalla minoranza l’invito alla Giunta di valutare la disponibilità dei locali ex Geset in via Sant’Antonio Abate o della vecchia struttura che ospitava la Scafati Solidale, attualmente chiusa

Un Consiglio Comunale monotematico per evitare la chiusura dei servizi ambulatoriali al distretto sanitario di Scafati. Arriva dai consiglieri comunali di opposizione la richiesta protocollata al sindaco Cristoforo Salvati e al Presidente del Consiglio Mario Santocchio, di convocare un’assise ad hoc per salvare gli ambulatori e gli uffici sanitari attualmente allocati nei pressi del vecchio ospedale, adiacente l’attuale Polo Covid Scarlato. “Intendiamo pressare l’Amministrazione Comunale a trovare una soluzione che consenta di ospitare uffici ed ambulatori temporaneamente in locali di proprietà comunale mentre si effettuano i lavori di ristrutturazione – scrivono i consiglieri comunali Antonio Fogliame, Liliana Acanfora, Michele Russo, Antonella Vaccaro, Nicola Acanfora, Michelangelo Ambrunzo, Paolo Attianese, Giuseppe Sarconio, Anna Conte, Teresa Formisano, Michele Grimaldi, Nicola Cascone – Sarebbe un imperdonabile disagio per i cittadini scafatesi, essere costretti a recarsi ad Angri, e si sa che quando certi servizi si traferiscono c’è il rischio che non sempre ritornino nella nostra città. Sarebbe inaccettabile che anziani, soggetti affetti da patologie, bambini debbano recarsi fuori città per vedere soddisfatte le esigenze alle quali attualmente risponde il distretto di via Passanti”.

Tutto nasce nel momento in cui l’Asl comunica al primo cittadino la disponibilità di locali alternativi dove trasferire i servizi, in quanto gli attuali al vecchio nosocomio necessitano di una ristrutturazione. Da Salvati in prima battuta l’offerta di locali dismessi presso l’ex Manifattura Tabacchi che pure ospita uffici comunali. Una soluzione scartata dai vertici sanitari, soprattutto perché non disponibili nell’immediato, essendo da ristrutturare. “Lotteremo affinché ciò non avvenga, giudicando comunque in maniera estremamente negativa che si sia arrivati a poche settimane dalla chiusura senza individuare la soluzione da parte del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. Soluzioni che proponiamo nella nostra richiesta. Per queste ragioni ci aspettiamo una urgente risposta con la convocazione del consiglio da parte del Presidente Avv. Mario Santocchio”.

Dalla minoranza l'invito alla Giunta di valutare la disponibilità dei locali ex Geset in via Sant'Antonio Abate o della vecchia struttura che ospitava la Scafati Solidale, attualmente chiusa. Ieri mattina intanto Salvati è stato in sopralluogo allo Scarlato con il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio. Sul tavolo la possibilità di trasferire i servizi al terzo piano dell'ala B dello Scarlato. "Stiamo verificando anche la disponibilità della ex Scafati Solidale – aggiunge il primo cittadino – ovviamente la priorità è il mantenimento dell'ospedale e il suo potenziamento, insieme al distretto e agli ambulatori".

