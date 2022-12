Il prefetto Castaldo ha posto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Salerno

Il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Salerno per l’incontro di calcio “Gladiator-Nocerina 1910”. La partita è in programma domenica 4 dicembre 2022 presso lo stadio “Mario Piccirillo” di Santa Maria Capua Vetere.

Il motivo, si legge nel provvedimento notificato, è legato al fatto che: “La disputa di tale incontro concretizzerebbe gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, attesa la rivalità esistente tra la tifoseria della squadra “Gladiator” e quella “Nocerina 1910”.

La rivalità tra le squadre

Le due squadre hanno visto anteporsi sentimenti di antipatia, soprattutto per il tifo organizzato, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 nonostante gli incontri sparuti. Questa rivalità è certamente sintomo anche dell’orgoglio verso la propria città e spirito di competizione data la vicinanza sportiva e culturale.

Non secondaria è poi la questione scontri diretti: in casa il “Gladiator” ha un trend positivo che si è uniformato in 70 anni di incontri sportivi, con 4 vittorie su 6. Tuttavia recentemente la storia è cambiata, infatti la Nocerina è riuscita a strappare una vittoria in trasferta su 2 alla squadra di Santa Maria Capua Vetere negli ultimi 3 anni. Negli ultimi tempi dunque, allo stadio “Mario Piccirillo” il punteggio vede una situazione di parità fra le due squadre, motivo per cui i padroni di casa cercheranno di tenere massima la soglia dell’attenzione.

Aldilà della questione rivalità dunque, l’interrogativo è se il divieto di vendita dei biglietti agli ospiti potrà influire sul risultato finale. Domanda che troverà risposta soltanto al termine dei 90 minuti.