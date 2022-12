Basket. Scafati ospita Treviso per un altro spareggio salvezza.

Mettersi alle spalle la coda della classifica

Nono turno di LBA che mette una di fronte all’altra la Givova Scafati e la Nutribullet Treviso, appaiate in classifica a quota 4 punti, pari merito con Trieste, Reggio Emilia e Verona ad occupare le posizioni che vanno dalla 12 alla 16. Tra le cinque è Verona ad avere il match più complicato in questa giornata, che la vedrà opposta alla temibile Tortona di coach Marco Ramondino; scontri da dentro-fuori, o quasi, per le altre 4. Scafati attende Treviso alla Beta Ricambi Arena come detto, palla a due domenica alle 19:30, un’ora dopo al PalaBigi Reggio Emilia ospita Trieste nell’altro super-scontro salvezza. La nona partita di questa stagione consentirà almeno a 2 dei 5 club sopracitati di mettersi alle spalle l’ultima posizione e mettere pressione sul gruppo a quota 6 punti (Sassari, Napoli e Brindisi). Per la Givova Scafati quello con la Treviso di Marcelo Nicola è un match che vale praticamente 4 punti e non 2, dopo aver già battuto Verona e Reggio negli altri due scontri diretti e dovendosi preparare ad un trittico infernale di match per chiudere il 2022 (Bologna e Brindisi in trasferta, Tortona in casa).

Mercato sempre in fermento a casa Givova

Nonostante l’importantissima vittoria di domenica scorsa sull’UNAHOTELS Reggio Emilia, il sereno in casa Scafati Basket non sembra proprio voler arrivare. Le deludenti prestazioni di Doron Lamb hanno “convinto” il club di patron Nello Longobardi a chiudere la trattativa iniziata già qualche settimana fa con Stan Okoye, fuori squadra in quel di Strasburgo e già in passato giocatore di Attilio Caja a Varese, annata 2017/18. Il nigeriano ha rescisso il contratto coi francesi ed è già in Italia, ma per un iter burocratico più arduo del previsto verrà annunciato nella giornata di lunedì. Quella con Treviso sarà, dunque, l’ultima gara in canotta Givova di Lamb, che in estate era stato preferito a Frank Gaines (accasatosi poi a Trieste) dopo il rifiuto di Adrian Banks (avversario dei gialloblù nel match di domani). Chissà che quella di domani non sia l’ultima volta anche di Diego Monaldi sotto la gradinata Lamanna, curva a cui aveva dedicato l’inchino alla Pozzecco nella finale promozione con Cantù del giugno scorso, al termine della quale l’apriliano venne eletto anche MVP. L’ex Napoli e Pesaro ha offerte importanti dall’A2 (Cantù ed Udine su tutte) e non sta trovando spazio nelle rotazioni di Caja (non entrato con Reggio Emilia per scelta tecnica). Il contratto che lo lega al club campano è però importante, e per la dirigenza scafatese doverlo andare a sostituire significherebbe effettuare il diciassettesimo tesseramento su diciotto disponibili agli inizi di dicembre, probabilmente follia per una squadra ancora molto attiva sul mercato degli stranieri (diversi i pivot sul taccuino del management gialloblù se Caja dovesse dare il via libera al taglio del deludente Trevor Thompson). Si è così raffreddata la pista che vedeva Fabio Mian pronto a far le valige da Udine in direzione Scafati, almeno temporaneamente.

Settimana di acciacchi, Scafati stringe i denti

Gli strascichi della battaglia con Reggio non hanno fatto lavorare al top Attilio Caja ed il suo staff durante la settimana. Stone ha trovato continuità solo nella seconda parte della settimana, mentre Logan (trascinatore a Treviso dal febbraio 2019 con la vittoria della Coppa Italia prima e dei Playoff di A2 poi da MVP, e per le due successive stagioni in LBA) si è dovuto fermare anzitempo e saltare un paio di sedute d’allenamento per vecchie noie muscolari ripresentatesi per la prima volta da quando è arrivato in terra salernitana. I due super veterani prenderanno senza dubbio parte alla contesa, mentre più delicata è la situazione di Artjoms Butjankovs, il cui impiego verrà valutato solo a ridosso della palla a due in seguito ad una contrattura di non banalissimo rilievo. Prima settimana tipo invece per Matteo Imbrò, per la prima volta avversario del club di cui è stato simbolo e capitano negli anni di rinascita e consolidamento ai massimi livelli nazionali (tra il 2017 ed il 2022 oltre 120 presenze scavallando quota 1000 punti).

Nutribullet col coltello fra i denti, occhio a Banks

Così come la Givova, Treviso ha collezionato due vittorie dall’inizio della stagione, entrambe sul parquet amico contro Sassari e Brescia. Per provare a centrare il primo sigillo esterno la truppa di coach Marcelo Nicola si affida all’estro ed al carisma del suo uomo più rappresentativo, Adrian Banks. L’ex Brindisi ed Avellino tra le altre è stato vicinissimo all’accordo con la società dell’agro quest’estate prima di firmare coi veneti. L’affare non andò in porto per la richiesta di biennale garantito del classe 1986, contratto che lo staff dirigenziale gialloblù non si è sentito di offrire, virando poi su Lamb come accennato in precedenza. Oltre a Banks le altre due principali bocche da fuoco dei trevigiani sono senza ombra di dubbio il playmaker nigeriano Iroegbu e l’ala polacca Sokolowski (24,5 punti in due ad allacciata di scarpa). In conferenza stampa il tecnico argentino Nicola ha voluto rimarcare quanto sia importante affrontare tutte le sfide con lo stesso atteggiamento e la medesima voglia di vincere per club come Treviso che si giocano la salvezza domenica dopo domenica, prima di analizzare il match dal punto di vista tecnico. Cercare di limitare quanto più possibile i possessi a disposizione di Stone e Logan, uomini chiave del roster scafatese, e vincere la battaglia a rimbalzo per provare a portare a casa la posta in palio dalla Beta Ricambi Arena, questi i diktat del coach della Nutribullet.