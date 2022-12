Bliz dei carabinieri. Trovato arsenale di armi nel napoletano

L’operazione

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto un vero e proprio arsenale. Le armi erano nella disponibilità di un commerciante incensurato 37enne di Volla in provincia di Napoli.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto a seguito di perquisizione dell’abitazione dell’uomo. In modo particolare i controlli effettuati all’interno di uno scantinato hanno portato i militari a scoprire che il luogo veniva utilizzato non solo per nascondere le armi, ma anche come una sorta di laboratorio per modificare le stesse.

Le armi

Trovati un fucile mitragliatore kalashnikov ak47, una pistola tipo revolver modello bruni 380 senza di matricola, una pistola tipo revolver modello bruni 380, una pistola artigianale senza marca, modello e numero di matricola, una pistola scenica, un fucile ad aria compressa mod.r7. Inoltre 72 cartucce di vario calibro e materiale vario per la manutenzione delle armi.

Le indagini

Oltre alle armi sono stati rinvenuti e sequestrati 10 grammi di cocaina e 16.180 euro. Ora le indagini sono volte a capire la provenienza, a quali organizzazioni criminose erano destinate e attraverso i rilievi balistici, se siano state utilizzate in fatti delittuosi.

Le accuse

Pesanti accuse a carico dell’uomo che è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione illegale di armi clandestine, armi comuni da sparo, munizionamento, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente.