Cavese – Casarano, domani match a porte chiuse

La partita si disputerà in assenza di pubblico a seguito delle disposizioni della prefettura di Salerno

Le disposizioni del Prefetto

L’incontro valevole per la 14^ giornata di campionato di Serie D girone H, tra la capolista Cavese e la squadra pugliese del Casarano, in programma domani, 4 dicembre alle ore 14.30 presso lo stadio comunale Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, si disputerà in assenza di pubblico a seguito delle disposizioni della prefettura di Salerno.