Pagani. ZTL Sperimentale: parte da oggi fino al 31 gennaio 2023

Parte la Ztl

A Pagani, da oggi, 3 dicembre 2022, parte la ZTL Sperimentale con l’intento di riorganizzare il traffico veicolare in alcune strade paganesi fino al prossimo 31 gennaio 2023 come già annunciato dagli assessori di riferimento, Veronica Russo alla viabilità e Pietro Sessa alla Ztl.

Le strade interessate

Le sedi stradali interessate nei prossimi due mesi sono Corso Ettore Padovano, via De Vivo, via Marconi, piazza Sant’Alfonso, tratto compreso tra via Marconi e incrocio con via Cesarano. Per ora non partirà in Via Mangino e via Arcivescovo Cesarano.

Le modalità

Al momento la ztl si effettuerà in maniera tradizionale, con transenne e agenti della polizia locale, vista l’impossibilità per legge ad attivare i varchi prima del completato del censimento dei soggetto autorizzati.

I giorni e gli orari

La Ztl sarà attuata nei giorni feriali dalle 17.30 alle 22, nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 16 alle 24, nei giorni 23 e 30 dicembre 2022 dalle ore 17.30 alle 24 e il giorno 5 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 24.

Le limitazioni

In zone diverse da quelle interessate, la Ztl potrà essere attivata previa richiesta agli uffici competenti in concomitanza con gli eventi inseriti nel calendario natalizio. Nel caso di avverse condizioni metereologiche non troverà applicazione la zona a traffico limitato.

Negli orari di applicazione della Ztl, la circolazione veicolare è consentita esclusivamente a residenti e non residenti con posto auto con apposita autorizzazione, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, ai servizi d’emergenza sanitaria e/o similari e di pubblica utilità e/o similari, ai diversamente abili, muniti di regolare contrassegno.

Le raccomandazioni

Gli assessori raccomandano ai soggetti interessati che ancora non abbiano partecipato, di farsi censire nel più breve tempo possibile. La modulistica, da inviare a poliziamunicipale@comunedipagani.it è disponibile sul sito del Comune