Processo ai “furbetti del cartellino”. 33 condanne: coinvolti anche medici e infermieri

L’inchiesta

L’inchiesta della Procura di Napoli risale al 2017. Due anni di indagini con l’ausilio di telecamere nascoste, pedinamenti e intercettazioni, hanno portato gli inquirenti a scoprire i gravi casi di assenteismo reiterato all’ospedale Loreto Mare di Napoli.

I furbetti

I furbetti venivano sorpresi mentre timbravano il badge per poi allontanarsi dalla struttura ospedaliera anche per “faccende” personali che nulla avevano a che fare con l’attività lavorativa.

Medici e infermieri coinvolti

La chiusura dell’inchiesta ha portato ad una raffica di misure cautelari nei confronti di medici, infermieri e personale amministrativo.

Le condanne

Il processo di primo grado si chiude nei confronti di 84 imputati. 33 condanne, per circa 62 anni e mezzo di carcere, una anche a tre anni di reclusione, e 51 assoluzioni (tra assoluzioni piene, per “particolare tenuità del fatto contestato” e, in un solo caso, per prescrizione relativamente a condotte illegali commesse fino al 31 agosto del 2014).