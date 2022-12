Scafati. Droga, aggressioni e sparatorie: “fermiamo la deriva giovanile”

“Non possiamo restare fermi a guardare”, arriva dal sindaco Cristoforo Salvati l’allarme per l’escalation di violenza che ha coinvolto gruppi di giovani scafatesi. Voler minimizzare a ragazzate è pericoloso almeno come il voler far finta di niente, considerata la violenza messa in campo sia con l’aggressione in via Niglio, sia con il ferimento nel centro storico. In entrambi i casi le vittime sono minorenni, e secondo le forze dell’ordine, non è escluso che anche gli aggressori lo siano. Certo è che la città di Scafati vive un momento difficile, con i propri giovanissimi allo sbando e senza riferimenti sociali. Un fenomeno che si palese in maniera evidente in aree come il centro storico, palazzine Mariconda e centro Plaza. Ragazzini che se lasciati soli finiscono ben presto con l’alimentare le micro piazze di droga, e anche qui i fatti di cronaca lo documentano.

“Questi fenomeni rappresentano dei segnali che non possiamo e non dobbiamo assolutamente trascurare – spiega Salvati – Non possiamo restare fermi a guardare. È per me necessario, da amministratore, e prima ancora da padre, comprendere le motivazioni che hanno spinto e spingono, sempre più frequentemente, ragazzi giovanissimi, ancora minorenni, ad utilizzare la violenza, e talvolta armi da fuoco, per motivazioni futili e banali”. Perché la sola idea che un ragazzino possa sparare, a distanza ravvicinata e in pieno petto per uccidere un coetaneo, è aberrante e inquietante. E svela anche le difficoltà nel controllo del territorio da parte delle esigue unità delle forze dell’ordine presenti. “È compito di noi adulti, prima ancora che delle forze dell’ordine, educare le nuove generazioni alla cultura della non violenza. È nostra responsabilità insegnare ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri studenti, che la via d’uscita ai problemi della vita, per quanto difficili possano essere, non è mai la violenza”, l’appello paternale del primo cittadino. Resta comunque l’emergenza sociale.

“A Scafati la mancanza di politiche sociali per i giovani non fa altro che alimentare tutto questo – osserva Teresa Formisano – non esistono più momenti ludico ricreativi e culturali un tempo rappresentati, ad esempio, dai campi estivi e dalle attività di doposcuola. Le politiche sociali avevano un luogo fisico che le rappresentava: Scafati Solidale. Era un punto di riferimento per tanti giovani non solo del Forum ma per tutti coloro che amavano la musica, la web radio, il cinema, il teatro, per non dimenticare le gite nelle capitali europee. La biblioteca comunale era un punto di incontro tra Comune, studenti e scuole. Gli eventi servivano anche come momento di socializzazione e identità”. Basti pensare che in bilancio l’Ente non ha importanti fondi dedicati, così come la stessa Giunta non vede un assessore delegato alle politiche giovanili.

Adriano Falanga