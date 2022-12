Scafati. Finisce in manette la notte brava di un angrese

L’alterazione psicofisica

Finisce in manette la notte brava di un giovane angrese, arrestato dai carabinieri stanotte a Scafati. L’uomo, alla guida della sua utilitaria e in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato la sua scorribanda in via Luigi Cavallaro, tamponando diverse auto e proseguendo la sua corsa fino a Bagni, dove è stato fermato dai carabinieri.

La resistenza e l’arresto

Ai militari l’angrese ha opposto pure resistenza, finendo così per essere tratto in arresto in attesa di giudizio.