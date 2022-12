Allagamenti nell’Agro. Summit di esperti, D’Auria: “Si intervenga presto”

Preoccupazione e insicurezza

Le piogge abbondanti delle scorse settimane che in alcune zone dell’Agro nocerino sarnese hanno allagato campi, strade e scantinati preoccupano i cittadini interessati che non si sentono più sicuri e temono l’arrivo di nuove perturbazioni. Una situazione che spinge gli enti coinvolti a dare un’accelerata nel predisporre gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Riunione sull’emergenza

L’altro giorno c’è stata una riunione a Sarno per parlare dell’emergenza causata dalle continue esondazioni e allagamenti che colpiscono ultimamente in modo grave alcuni territori di Angri, San Marzano e Scafati.

“Grande Progetto Fiume Sarno”

Al centro della discussione le fasi che devono portare alla realizzazione del “Grande Progetto Fiume Sarno” per cui l’incontro è stato preliminare all’acquisizione dei pareri e al nulla osta dell’Ente Parco da parte della Regione Campania per gli interventi previsti.

Rio Sguazzatoio e esondazioni

Si è discusso pure del progetto di ripristino della funzionalità idraulica dell’ultimo tratto dell’Alveo Comune Nocerino che, a causa delle piogge abbondanti, esonda nel Rio Sguazzatoio col risultato che provocano entrambi allagamenti da San Marzano a Scafati passando per Angri.

Presidente Parco, tecnici regione, vertici Consorzio

A riunirsi per trovare soluzioni operative sono stati il Presidente dell’Ente Parco Antonio Crescenzo, i tecnici della regione Campania con i vertici del Consorzio di Bonifica. A seguire i lavori e a portare la propria testimonianza da residente proprio di una delle frazioni angresi colpita non di rado dagli allagamenti c’era Domenico D’Auria consigliere comunale di Angri che in diverse occasioni ha invocato interventi immediati sulle zone interessate dalle criticità.

La testimonianza di D’Auria

“Me ne occupo da 10 anni – dice D’Auria – non possiamo stare tranquilli in queste condizioni, io faccio pressione affinché si intervenga presto in quella parte della città che io vivo come residente e come consigliere, ad Angri abbiamo territori che necessitano al più presto di interventi. Ne ho parlato anche nell’ultimo consiglio comunale del 29 dicembre all’interno del quale ho posto la necessità di rinforzare gli aiuti alla popolazione e sollecitato il potenziamento delle unità locali preposte ai momenti d’emergenza”.

Il consigliere richiede interventi urgenti

Mentre sugli esiti della riunione sarnese che prospetterebbe la programmazione dei primi interventi non prima della prossima primavera D’Auria non concorda sulla tempistica, chiedendo con forza “interventi immediati, poiché la situazione non può più subire rinvii”. “Quest’inverno – conclude il consigliere di Angri – la gente deve stare tranquilla”.

Le zone angresi che solitamente riportano problemi di allagamenti sono via Orta Longa e la località Avagliana fino a via Orta Corcia.

Anna Villani