Basket. Il punto su C Gold, C Silver e Serie D.

Angri a Rende in cerca di continuità, Sarnese a caccia di punti salvezza. In D sfida da playoff per la Folgore.

C Gold: Salerno vuole la decima, Angri attesa da un match importante

Campionato di Serie C Gold che entra sempre più nel vivo, il turno numero 10 del primo campionato regionale precede l’infrasettimanale dell’8 dicembre in cui i Condors del presidente Campitiello ospiteranno la capolista Power Basket Salerno. L’attuale dominatrice assoluta del campionato ospita in data odierna il Basket Potenza, terza forza del girone, mentre Angri va a far visita al Bim Bum Basket Rende, formazione calabrese che segue proprio i grigiorossi in classifica (12 Angri, 8 Rende).

Serie C Gold, risultati degli anticipi e programma

Benevento-Pianura 85-68, Marigliano-Ischia, Mondragone-One Team, Rende-Angri, Lamezia-PSA, Salerno-Potenza.

C Gold, la classifica

Salerno 18, One Team 14, Potenza 14, Marigliano 12, Angri 12, Benevento 12, Rende 8, Mondragone 8, PSA 4, Lamezia 4, Pianura 2, Ischia -4.

C Silver: Cestistica Sarnese, Nola e Cava immischiate nella bagarre salvezza

Nono turno in C Silver aperto ieri dalle vittore esterne di Maddaloni, Cercola e Parete sui campi di Napoli, Nola e Curti. La capolista Polisportiva Portici 2000, ancora a punteggio pieno dopo 8 turni, è attesa dall’insidiosa trasferta di Potenza, mentre la Cestistica Sarnese attende lo Sporting Portici per provare a dare una scossa a classifica e morale. Ovviamente rinviata a data da destinarsi la trasferta di Cava in quel Ischia dopo la sciagura che ha colpito il popolo isolano.

Serie C Silver, risultati degli anticipi e programma

Napoli-Maddaloni 59-68, Nola-Cercola 65-85, Curti-Parete 78-85, Agropoli-Caiazzo, Potenza-Pol.Portici, Mugnano-Secondigliano, Sarno-Sporting Portici, Ischia-Cava Rinviata.

C Silver, la classifica

Pol2000Portici 16, Parete 14, Caiazzo 14, Cercola 14, Mugnano 12, Maddaloni 12, Potenza 10, Cava 8, Curti 6, Agropoli 6, Sporting Portici 6, Ischia 4, Nola 4, Sarno 2, Napoli 2, Secondigliano 0.

Serie D: L’Antoniana vuol correre, Stabia e Folgore in piena zona playoff

I due gironi della Serie D campana 2022/23 stanno regalando un campionato avvincente ad addetti ai lavori ed appassionati. Al comando del girone A il Basket Solofra, ma la classifica è molto corta con le prime 8 racchiuse in soli 6 punti. Nel gruppo a quota 10 anche la Nuova Polisportiva Stabia, attesa dall’ostica trasferta di Giugliano in questo turno. Il girone B vede invece le prime 3 già staccarsi dalle altre, Torre del Greco, Centro Ester ed Antoniana paiono fare campionato a parte sinora. Nel gruppone alle loro spalle anche la Folgore Nocera, che ospiterà in serata Casal di Principe.

D – Girone A, risultati degli anticipi e programma

Avellino-Battipaglia 82-67, Aversa-Koinè 70-64, Casapulla-Cangiani 53-59, Giugliano-Stabia, Pozzuoli-Solofra, Villarica-Piedimonte Matese.

D – Girone A, la classifica

Solofra 16, Piedimonte Matese 14, Giugliano 12, Koinè 10, Stabia 10, Battipaglia 10, Villaricca 10, Pozzuoli 10, Aversa 8, Cangiani 6, Casapulla 6, Avellino 2.

D – Girone B, risultati degli anticipi e programma

Virtus Academy-Pignola 71-54, Caserta-Vesuvio 64-48, Torregreco-Arzanese, Maddaloni-Antoniana, Nocera-Casal di Principe, Saviano-Centro Ester. Riposa Mercogliano.

D – Girone B, la classifica

Torregreco 18, Centro Ester 18, Antoniana 16, Saviano 10, Arzanese 10, Nocera 10, Casal di Principe 10, Maddaloni 8, Mercogliano 8, Virtus Academy 8, Caserta 6, Vesuvio 2, Pignola 0.