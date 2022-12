Castellammare di Stabia. Nettezza urbana posti di lavoro a rischio (video)

Castellammare di Stabia. Nettezza urbana posti di lavoro a rischio

A Castellammare di Stabia sono a rischio nel settore della nettezza urbana posti di lavoro e dunque il benessere di tante famiglie. A oggi i netturbini sono circa 170 con un incremento del personale che c’è stato negli ultimi anni per necessità di raccolta dei rifiuti. Al centro delle trattative tra i sindacati e il commissario Raffaele Cannizzaro che rappresenta il Comune, sciolto per infiltrazioni camorristiche, c’è il nuovo bando d’appalto di nettezza urbana. Quest’ultimo ritenuto inaccettabile per i sindacati perché prevede un organico con trenta persone in meno. Così le sigle sindacali Fiadel, Cgil e Uil hanno deciso di scioperare contro la riduzione di personale previsto dal nuovo appalto.













Lo sciopero

Il prossimo 12 dicembre i netturbini non raccoglieranno i rifiuti creando così diversi disagi ai cittadini. La questione di personale in meno non riguarda solo gli stessi lavoratori ma anche i servizi in meno di raccolta di rifiuti per la città di Castellamare. Il momento è delicato, anche perché si avvicina il periodo natalizio. I passi propedeutici alla scelta finale dello sciopero sono stati fatti. I sindacati avrebbero voluto evitare le proteste così come vorrebbero non perseguire il contenzioso legale con il Comune perché significherebbe avere trenta lavoratori senza retribuzione per mesi.

La posizione sindacale

Vittorio D’Albero, segretario generale Fiadel Campania, riferisce che le trattative e i dialoghi con il Comune e dunque con il commissario Cannizzaro non sono interrotte, nonostante è già stato annunciato lo sciopero. Una settimana di tempo affinché non ci siano disservizi per i cittadini ma soprattutto evitare problemi per trenta lavoratori e di conseguenza altrettante famiglie. Ora la prossima mossa dovrà essere del commissario che se vuole evitare lo sciopero, dovrà sedersi ancora una volta al tavolo con i sindacati ed arrivare a una soluzione a quello che sta diventando un problema sociale non da poco.

Il servizio è di Aldo Severino