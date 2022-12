Centro Storico Salerno – Sant’Egidio. Durante la partita ladri in azione negli spogliatoi

Un sabato da dimenticare

Una storia incredibile arriva dal campo “Volpe” dove ieri si è disputata la sfida calcistica tra il club granata e la squadra di Trapani, valevole come terzultima giornata d’andata del girone D del campionato regionale di Promozione. Un sabato da archiviare, non solo per il risultato della partita finita 3 pari dopo la rimonta del Sant’Egidio, ma anche per il furto subito negli spogliatoi.

L’amara scoperta

L’amara scoperta è stata fatta da uno degli atleti al rientro negli spogliatoi, dopo la sostituzione ad inizio ripresa. Il giovane, accortosi che dal proprio zaino era scomparso il cellulare ha immediatamente avvisato i compagni di squadra per controllare se anche dalle proprie borse fosse scomparso qualche effetto personale.

Il furto

I ladri avevano agito indisturbati durante la partita portando via un bottino di 7 cellulari e circa 300 euro. La Dirigenza ha immediatamente avvisato la Polizia per denunciare il furto vergognoso compiuto ai danni dei giocatori.