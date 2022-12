I panettoni de “La Montalbino”. Sapori e frutti della tradizione

I canditi e i frutti, tesori naturali della fertile terra della Vale dell’agro si coniugano nel dolce impasto della tradizione natalizia. I panettoni de “La Montalbino” sono la sintesi perfetta del sapore.

Albicocche del Vesuvio, limoncello con agrumi della Costa D’Amalfi, pistacchio prelibato ma anche il “classico” dei panettoni sono impastati con amorevole sapienza, passione e panificati artigianalmente con una lievitazione di 36 ore. Una passione che dura dal 1991. Non c’è fretta alcuna per la delizia del palato. Panettoni disponibili nella sede di Sant’Egidio del Monte Albino in Via Falcone ma anche nello shop online (clicca qui).