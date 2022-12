Riscatto Angri in terra sarda, 0-2 contro l’Atletico Uri

Un gol per tempo bastano agli uomini di Sanchez per rialzarsi in classifica, che ora sono a quota -3 punti dai playoff

I grigiorossi stavolta non sbagliano l’approccio e con un gol per tempo compiono il blitz in terra sarda contro l’Atletico Uri. Gli uomini di mister Sanchez si riscattano con una bella prestazione dopo le ultime due sconfitte consecutive. I ritrovati Varsi e Manfrellotti fanno sorridere il centinaio di tifosi del cavallino che sono accorsi ad Usini.

La cronaca

Gli undici titolari partono bene, riuscendo a chiudere subito i sardi nella loro metà campo in attesa di sbloccare il match. Il ritmo esalta Alfredo Varsi che al minuto 12 servito da Della Corte, il neo terzino sinistro autore di un ottimo debutto, è bravo sui 25 metri a superare due avversari con un dribbling. A quel punto il numero 7 fa partire il destro che si conclude nell’angolo destro difeso da Gagliardi, che nulla può fare sul bel tiro ad effetto che sigla l’1-0.

Dopo il vantaggio si abbassano i ritmi iniziali e prova a salire in cattedra l’Atletico Uri salendo con Aloia. Al minuto 40 infatti fa partire un tiro coordinato che finisce però a lato, come di poco fuori finisce il colpo di testa cinque minuti dopo. Nel secondo tempo i sardi provano a salire, ma i grigiorossi anche grazie ai cambi riescono ad evitare episodi molto pericolosi.

E’ proprio un subentrato, Manfrellotti , a segnare al 64° servito da un Varsi formato mvp bravo a recuperare il pallone sulla tre quarti lanciando subito l’attaccante bravo a spiazzare da posizione ravvicinata ma defilata il numero 1 avversario. La partita si concluderà con una risposta nervosa dei padroni di casa fermandosi al minuto 94. Questo perché Loru dopo una buona partita in un contrasto sferra un colpo a terra a Cassata. A quel punto l’arbitro che espelle il primo per ammonire il secondo, che provocato ha provato a reagire.

“Buona gara, nel primo tempo bravissimi a reagire mentalmente agli ultimi brutti risultati, correre bene è fondamentale anche se ci sono ancora margini di miglioramento”. Sono le dichiarazioni soddisfacenti di mister Luigi Sanchez, felicissimo per il contributo arrivato dalla panchina, fondamentale per congelare i tre punti. ” Ci siamo poi un pochino sgonfiati forse per paura di vincere, ma il gol di Manfrellotti è stato importante anche per lui, un ragazzo d’oro che si impegna tanto e che ha personalità nonostante le difficoltà che può vivere”

Il tabellone

Atletico Uri (4-4-2)

Gagliardi; Ravot; Scuderi; Melis (18’st Di Paola); Masia (23’st Vinci); Fusco; Samb; Fadda; Loru; Aloia (13’st Demarcus); Piga (22’st Scanu). Panchina: Atzeni; Fancellu, Fiorelli, Delizos, Ghiani. Allenatore: Francesco Mura

US Angri 1927 (4-3-3)

Bellarosa; Riccio; Manzo; Pagano; Della Corte (45’+5’ st Sall); Vitiello; De Rosa (42’st Liguoro); Fabiano ; Varsi (34’st Cassata); Barone (18’st Manfrellotti); Giordano (12’st Fiore). Panchina: Esposito, Langella, Delle Curti, Palladino. Allenatore: Luigi Sanchez

Arbitro: Marco Ferrara di Roma 2. Assistenti: Giuseppe Daghetta di Lecco e Francesco Pirola di Abbiategrasso

Reti: Varsi 12’st, Manfrellotti 29’st

Note: Ammoniti: Fadda (AU), Giordano (AN), Pagano (AN), Fusco (AU), Manfrellotti (AN), Scanu (AU), Cassata (AN). Espulsioni: Loru (AU). Calci d’angolo: 2-2. Recuperi: 1’st, 5’st