Scafati. L’Agro festeggia il ventennale dell’Associazione “Il Bambiniello” (video)

Scafati. Forte comunione sotto la figura del Bambinello, associazione solidale e amorevole e faro per il territorio grazie ai suoi progetti

Scafati. L’Agro festeggia il ventennale dell’Associazione “Il Bambiniello”

Parti sociali e amministrazioni dell’agro si incontrano in occasione della celebrazione del ventennale dell’associazione del Bambinello, simbolo del supporto ai più deboli del territorio. I rappresentanti dei comuni di Scafati, Pompei, Sant’Egidio del Monte Albino, Roccapiemonte e San Valentino Torio sono stati ospiti speciali insieme a volontari e scuole del territorio dei festeggiamenti in onore del Bambinello e del suo messaggio di pace e amore.

L’impegno di Fienga

Sotto il coordinamento del presidente Giuseppe Fienga è andata in scena una grande festa all’interno degli spazi della chiesa di San Francesco di Paola. Il programma è iniziato con un corteo nello spazio antistante la Chiesa, caratterizzata dalla sfilata dei tanti stendardi presenti di enti e associazioni come Unitalsi e Carabinieri. C’è stato poi il momento della funzione religiosa ed eucaristica presieduta dal parroco Don Giuseppe De Luca, in un’occasione sublime dove ha fatto il suo debutto anche il nuovo coro Alba Nova di Scafati.











Un faro

La festa si è spostata nuovamente al di fuori della struttura per il taglio della torta, concludendo la giornata con le esibizioni di diverse scuole scafatesi all’interno della sala teatro. Un momento di forte comunione sotto la figura del Bambinello, associazione solidale e amorevole e faro per il territorio grazie ai suoi progetti e alle sue collaborazioni in nome del Bambino Gesù.

Il servizio è di Alfonso Romano