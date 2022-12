Si fingono militari. 38enne rapinato e ferito nel napoletano

L’incubo

Serata da incubo quella di ieri per un uomo di 38 anni rapinato e ferito alla testa con il calcio di una pistola in via San Nullo a Giugliano.

La ricostruzione

A ricostruire l’accaduto i carabinieri: pare che la vittima a bordo della sua auto sia stata affiancata da un’altra vettura con un lampeggiante simile a quello in dotazione delle forze dell’ordine.

La rapina

L’uomo quindi, in un primo momento tratto in inganno, ha visto sbucare dall’abitacolo non dei militari ma degli sconosciuti che minacciandolo con un’arma hanno aperto le portiere portandogli via la borsa.

Il ferimento e la prognosi

Inoltre, prima di fuggire, lo avrebbero colpito la testa con il calcio della pistola e gli avrebbero poi bucato gli pneumatici. Il 38enne trasferito in ospedale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. In corso indagini e approfondimenti.