Azienda Consortile “Comunità Sensibile”, assunti 11 assistenti sociali. Soddisfazione di Salvati

Completamento dell’organico

Gli undici neo assunti, reperiti dalle graduatorie di altri enti, hanno sottoscritto questa mattina il contratto a tempo indeterminato. La soddisfazione del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, Cristoforo Salvati: “Risultato storico. Completato l’organico degli assistenti sociali dell’Azienda, come previsto dalla normativa vigente”.

La soddisfazione del Presidente dell’Assemblea

Il Sindaco Cristoforo Salvati, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sensibile”, esprime soddisfazione per l’assunzione di altri 11 assistenti sociali che, reperiti dalle graduatorie di altri Enti, hanno sottoscritto oggi il contratto a tempo indeterminato, aggiungendosi agli altri 8 assistenti sociali stabilizzati lo scorso mese e completando l’organico degli assistenti sociali dell’Azienda, come previsto dalla normativa vigente.

Le parole di Salvati

“Con gli assistenti sociali assunti questa mattina – dichiara il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Azienda, Cristoforo Salvati – si competa l’organico degli assistenti sociali della nostra Azienda consortile, come previsto dalla normativa. Gli 11 professionisti contrattualizzati oggi si aggiungono agli 8 assistenti sociali che hanno preso servizio il primo ottobre scorso, stabilizzati dopo circa 20 anni di precariato”.

I ringraziamenti per la collaborazione

“Ringrazio il Presidente dell’Azienda, Pasquale Coppola, l’intero Consiglio di Amministrazione, il Direttore ad interim, Anna Sorrentino, ed in particolar modo gli altri colleghi Sindaci che fanno parte dell’Assemblea, Pietro Pentangelo, di Corbara, Antonio La Mura, di Sant’Egidio del Monte Albino e Cosimo Ferraioli, di Angri. A loro va il mio sincero grazie per la collaborazione istituzionale, la condivisione di intenti e per aver voluto fortemente, come me, garantire a questi ragazzi la certezza di una stabilità lavorativa, nel pieno rispetto della normativa vigente. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.

Buon lavoro ai neo assunti

A tutti i 19 assistenti sociali assunti, sei dei quali saranno assegnati al Comune di Scafati, vanno i più sinceri auguri di buon lavoro da parte mia e di tutta l’Assemblea dei Sindaci”.