Battipaglia. Officina meccanica abusiva, denunciato 39enne

Officina allestita in un'area di circa 1.500 mq. ove erano impiegati, in nero, 4 lavoratori

Il comunicato della Procura

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, mediante comunicato stampa a firma del Procuratore Vicario dott. Luigi Alberto Cannavale, da notiza dell’opreazione di sequestro condotta dai carabinieri di un officina abusiva.

L’operazione

In modo particolare i Carabinieri del Gruppo Forestale di Salerno, supportati da quelli della Stazione di Pontecagnano (SA), hanno denunciato, per esercizio non autorizzato di una professione, per violazioni in materia di rifiuti ed emissioni nell’atmosfera, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, un 39enne battipagliese.

Il sequestro

L’uomo senza nessuna autorizzazione, aveva allestito un’officina meccanica abusiva in un’area di circa 1.500 mq. ove erano peraltro impiegati, in nero, 4 lavoratori. L’area è stata sottoposta a sequestro.