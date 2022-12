Boscoreale. Rapina e furto aggravato, uomo arrestato dai carabinieri

L'uomo è gravemente indiziato per i reati di rapina e furto aggravato. L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari.

I Carabinieri di Boscoreale, hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato per i reati di rapina e furto aggravato. L’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine

I Carabinieri hanno dato via all’indagine , dopo una denuncia presentata dalla vittima della rapina, alla quale l’indagato avrebbe dapprima sottratto l’autovettura per poi adoperare violenza fisica nel tentativo di guadagnarsi la fuga e , di conseguenza, l’impunità per il reato commesso, riuscendo a dileguarsi grazie all’aiuto di un complice non identificato.

Le modalità

Tutto ha avuto inizio a settembre e le indagini, hanno permesso di documentare le modalità di commissione della rapina nonché di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine a due furti di autovetture perpetrati in danno di due persone. I riscontri in merito alle condotte illecite venivano ottenuti mediante l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza acquisiti e la comparazione delle immagini estrapolate dagli stessi con le fotografie dell’indiziato, riconosciuto anche dalle vittime, nonché attraverso l’esame dei tabulati del traffico telefonico di quest’ultimo.

L’indagato, al quale viene contestata l’aggravante della commissione del furto su beni esposti alla pubblica fede, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.