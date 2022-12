Estrima Birò, il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote

Estrima Birò, arriva da Pordenone il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote. Ecco Birò, minicar a due posti dalle dimensioni compatte e dalle grandi prestazioni.

Il quadriciclo leggero (345 kg) tutto italiano, ma apprezzato anche all’estero, è molto compatto: con un’impronta di 1,80 mt è parcheggiabile negli spazi per scooter. E’ equiparabile, a seconda delle versioni, ad uno di cilindrata 50cc con velocità massima di 45 km/h, ed un altro di 125 cc, fino a 60 km/h. Nel primo caso, si può guidare dai 14 anni d’età con patente AM, l’ex patentino per ciclomotori; nel secondo è guidabile a partire dai 16 anni con patente B1 o B.

Birò è un “personal commuter” su quattro ruote, Praticità la sua caratteristica migliore. Perfetta per muoversi in città, consente di accedere liberamente nelle zone a traffico limitato. Dimenticate le chiavi. Birò funziona con un sistema keyless che apre la portiera del conducente ed avvia il motore, attivato dalla Birò App.

Linee ovoidali, abitacolo in plexiglass e scocca minimal in alluminio: è simile alla cabina di un trattore agricolo, a testimonianza delle sue origini (il fondatore Matteo Maestri viene dall’azienda Brieda che costruiva cabine per macchine per movimento a terra).

I modelli disponibili sono Birò Winter con porte smontabili e vetri anti appannamento; Birò Summer, senza porte; Birò Big con bagagliaio apribile e sedili arretrati e Birò Box, con una capacità di 300 lt di carico posteriore disponibile sia con lunotto trasparente che chiuso (ottimo per trasporti commerciali).

Lo slogan “I’m Easy” incarna appieno la sua essenza: interni concepiti per scendere e salire in pochi istanti, panca con sedili non regolabili, schienale imbottito e rimovibile. Il Birò garantisce un’esperienza di guida a tutto tondo di visibilità. Quasi panoramica, complice anche il tettuccio apribile.

Il volante è posizionato in orizzontale e forma una combinazione insolita con il freno a mano dislocato sulla destra, quasi di fronte al passeggero. Il “cambio” è un pulsante che inserisce la modalità Drive e la retro. Manca la radio, ma è presente un portacellulare di serie con porta USB.

I 2 motori elettrici Brushless da 48 V montati sulle due ruote posteriori, senza sistema di trasmissione, eliminano il peso aggiuntivo, riducendo così i costi di manutenzione. Garantiscono una potenza massima di 3,3 kW, poco più di 4 cavalli. Le batterie, invece, sono disponibili in 2 modelli: la più grande fornisce fino a 100 km di percorrenza (4,98 kWh), ma è fissa e si carica con una presa vicino all’auto (basta una 220 V casalinga), mentre la seconda arriva fino a 55 km di percorrenza (3,28 kWh), ma è estraibile e provvista di ruotini e manico tipo trolley per portarla ovunque (25 kg).

Birò è personalizzabile in base ad esigenze e gusti del cliente dagli interni agli esterni. Ed i prezzi? Si parte sugli 8.000€ della base Summer alle versioni Big e Box, sui 12.000.