Lettere. I residenti: “Abbiamo paura che frani la montagna”

Il consigliere regionale Borrelli “Abbiamo chiesto delucidazioni alla società idrica e al Comune. Urgenti verifiche. Non si scherza più sulla sicurezza dei territori"

I dissesti idrogeologici

Dopo la tragedia di Casamicciola è tornata ancora più alta la preoccupazione in tutta la Campania e non solo, per le situazioni di dissesti idrogeologici che creano massima allerta e stanno generando sempre più segnalazioni di pericolo smottamenti. Anche Lettere i cittadini hanno paura.

La paura dei residenti

Ad essere spaventati alcuni residenti di Lettere che temono la frana della montagna per le continue perdite d’acqua. “Da 7 anni – segnalano i cittadini – invece di sostituire le tubazioni, le riparano. Noi abbiamo paura che frani tutto”. Sulla vicenda si è espresso anche il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Urgenti verifiche. Non si scherza più sulla sicurezza dei territori”

Le preoccupazioni

“Siamo ostaggi della Gori che invece di sostituire il tubo, che continua a perdere, lo ripara da 7 anni e ogni volta restiamo senza acqua. La cosa più preoccupante è che le continue perdite stanno indebolendo la montagna che può franare. Denuncio ma nessuno interviene“- ha raccontato una donna al consigliere

Le parole di Borrelli

“Abbiamo chiesto delucidazioni alla società idrica e al Comune. Vogliamo che vengano effettuate delle verifiche sulla stabilità della zona. Non è più tempo di scherzare sul tema sicurezza e sui dissesti. Chi lo fa poi dovrà portarsi sulla coscienza morti, feriti e gente che avrà perso tutto.”