Due uomini di origine georgiana sono stati denunciati dai carabinieri per un presunto furto ai danni di due supermercati

Con l’approssimarsi delle vacanze natalizie si fanno più frequenti le rapine, questa volta non ai danni di tabaccai, ma di due noti supermercati. I Carabinieri della Stazione di Nocera Superiore infatti hanno denunciato in stato di libertà, per furto e ricettazione, due uomini di origini georgiane, senza fissa dimora e con specifici precedenti di polizia.

I militari della locale Stazione nell’ambito di predisposti servizi di controllo ad attività commerciali per prevenire e reprimere i cosiddetti “reati predatori”, hanno notato un’auto sospetta all’interno del parcheggio di un noto supermercato, con a bordo due persone in un atteggiamento destante sospetto. Successivamente si è poi passati al controllo dei documenti che ha portato ad una perquisizione estesa anche del veicolo. E il risultato è stato il ritrovamento nel portabagagli numerosi generi alimentari per un valore di circa 2500 euro, tra questi anche costosi superalcolici.

I Carabinieri, in esito alle successive verifiche hanno accertato che la merce è risultata essere oggetto di furto a danno di 2 supermercati della zona, merce poi restituita ai responsabili delle attività commerciali. I due presunti autori del reato hanno pertanto assistito nei loro confronti ad un deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.