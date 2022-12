Salerno. 52enne denunciato per detenzione illegale di 270 kg di materiale pirotecnico

La denuncia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione illegale di materiale esplodente, un 52enne salernitano, in quanto trovato in possesso, nella sua abitazione, di circa 270 kg di artifizi pirotecnici cat. F2 detenuti senza autorizzazione.

Attività di prevenzione incidenti

L’attività si inquadra nell’ambito dei controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per prevenire gli incidenti connessi con la vendita di fuochi d’artificio illegali durante il periodo delle festività natalizie.