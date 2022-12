In occasione della notte bianca in programmazione per il 22 dicembre, l'opposizione attacca l'amministrazione per i tempi e la portata dell'evento.

In occasione della notte bianca del commercio in programma a scafati è dura la replica dell’opposizione nei confronti dell’amministrazione. Nonostante i momenti di attrazione assicurati dalla programmazione per la giornata del 22 dicembre, questi saranno però limitati all’area tra la Chiesa di San Francesco e piazzale Moro.

La replica dell’opposizione

“Premettiamo che siamo favorevoli ad ogni iniziativa che possa rivitalizzare la città e supportare il commercio di vicinato. Non possiamo non evidenziare, tuttavia, che la programmazione dell’amministrazione ed in special modo la “notte bianca” prevista per il 22 Dicembre non vanno nella direzione giusta.

In primo luogo la somma investita per un evento occasionale di poche ore, 35.000 euro, sembra più puntare ad una rilevanza mediatica che non a creare una effettiva sinergia per le attività commerciali.

La scelta della data che appare quanto meno infelice, a due giorni dalla vigilia di Natale, produrrà un ritorno economico aggiuntivo minimo se non inesistente per la stragrande maggioranza dei commercianti scafatesi.

Sono stati sentiti i commercianti ? Le loro organizzazioni? Pare di no. Grave errore.

Scafati ha bisogno di vivacità ed iniziative, che valorizzino i suoi luoghi, che siano distribuite durante l’anno e riguardino l’intero tessuto commerciale cittadino.

Anche in questa vicenda l’Amministrazione Salvati dimostra di agire in maniera casuale, propagandistica, senza una visione di città, e questo purtroppo è evidente in tutti i campi.” Queste le parole dei consiglieri Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo e Michele Grimaldi sulla programmazione dell’evento.