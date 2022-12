Scafati. Il bando per sei nuovi vigili finisce in commissione Garanzia

Finisce in commissione Garanzia la delibera di Giunta che avvia le procedure per l’assunzione di 34 nuove unità. L’atto è ritornato dopo 24 ore all’attenzione dell’esecutivo per una modifica sul reclutamento delle 6 unità destinate alla Polizia Municipale. In prima battuta l’amministrazione guidata da Cristoforo Salvati avevo dato mandato al comandante Salvatore Dionisio di avviare l’iter per l’assunzione di una unità tramite mobilità volontaria, e altre 5 tramite scorrimento di graduatorie di altri enti. Poche ore dopo la delibera sarà rettificata, dando l’intero pacchetto di assunzioni ad Anna Farro, responsabile Finanze e Personale. Un “movimento” che ha insospettito i consiglieri comunali di opposizione, considerato che lo stesso capo dei caschi bianchi è in scadenza di convenzione.

“E’ stato un errore tecnico, le procedure devono tutte essere espletate dall’ufficio personale – chiarisce l’assessore Nunzia Di Lallo – quando mi sono accorta del refuso ho chiesto di rettificare”. Non la pensano così i componenti della commissione Garanzia. “Mi sembra che ci siano elementi da chiarire che ad un primo esame destano perplessità sia da un punto di vista procedurale che della trasparenza complessiva del sistema dei meccanismi di selezione ed assunzione del personale – così il presidente Michele Russo – Tra l’altro colpisce la sostanziale mancanza di motivazioni di un atto che modifica un atto precedente”. Vuole vederci chiaro Giuseppe Sarconio: “La trasparenza negli atti pubblici deve essere massima ancor di più quando si tratta di assunzioni”. Sospettoso anche l’ex assessore dei dissidenti Gennaro Avagnano. “Come mai hanno demandato ora tutte le procedure al settore III° escludendo il responsabile della Polizia Locale per le procedure di assunzione al comando così come deliberato nei giorni scorsi? Vogliono favorire qualcuno? O è stato il loro solito papocchio, correndo ora ai ripari?”. Non cambia neanche la posizione di Teresa Formisano. “La verità finalmente sta venendo fuori: non saranno 44 le assunzioni, non ci sarà nessun concorso come promesso dal sindaco e dall’assessore al ramo. Per le assunzioni si farà riferimento a graduatorie già esistenti dove, forse saremo malpensanti, vi sono già dipendenti di cui si conoscono i nomi e i cognomi”.

Sulla modifica della delibera la capogruppo di Forza Italia sottolinea: “sorge il sospetto che il ritocco sia indirizzato all’individuazione del nome e del cognome di chi potrebbe essere il futuro comandante della polizia municipale di Scafati, senza dare ad altri l’opportunità di poter partecipare al concorso. Insomma, tutto ciò conferma una gestione della cosa pubblica da parte di questa amministrazione, come casa propria”. Senza autorizzazione Cosfel però, i tempi per le procedure rischiano di non riuscire a concretizzare neanche un’assunzione. E’ corsa contro il tempo.

Adriano Falanga